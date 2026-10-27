Посредника в передаче взятки от подрядчика ковернинских очистных осудили условно

Анна Баннова получила четыре года лишения свободы условно за посредничество при передаче взятки от подрядчика по строительству канализационных очистных сооружений в деревне Сухоноска Ковернинского округа Нижегородской области. Также ей назначили более 16 млн руб. штрафа, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.