Посредника в передаче взятки от подрядчика ковернинских очистных осудили условно
Анна Баннова получила четыре года лишения свободы условно за посредничество при передаче взятки от подрядчика по строительству канализационных очистных сооружений в деревне Сухоноска Ковернинского округа Нижегородской области. Также ей назначили более 16 млн руб. штрафа, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Согласно материалам дела, подсудимая в составе группы лиц участвовала в передаче взятки от ООО «Гривна» первому заместителю директора ГКУ «Центр размещения заказа Нижегородской области» за содействие в победе на торгах с начальной ценой контракта более 890,6 млн руб. В итоге требования в конкурсном извещении подготовили под конкретную организацию.
Всего соучастники получили более 16 млн руб., из которых 5,8 млн руб. достались подсудимой под видом платы за юридические и консультационные услуги. В региональной прокуратуре уточнили, что взятка сотруднику Центра размещения заказа составила 1,8 млн руб.
Вину фигурантка признала. Кроме условного срока и штрафа у нее конфисковали деньги в сумме взятки.
В отношении остальных соучастников дела были выделены в отдельные производства, рассказали в региональном СУ СКР. Бывшая специалист электронной торговой площадки в июле получила пять лет условно. Дело в отношении бывшего первого замдиректора Центра размещения заказа еще рассматривается в суде.