«Электрические сети Удмуртии» выплатят автовладельцу более 707 тысяч рублей

Суд указал, что нахождение автомобиля в охранной зоне само по себе не свидетельствует о грубой неосторожности владельца. Организация, эксплуатирующая электросетевое имущество, обязана обеспечивать его безопасное состояние. Ответчик не представил достаточных доказательств, которые освобождали бы его от ответственности.