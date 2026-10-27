«Электрические сети Удмуртии» выплатят автовладельцу более 707 тысяч рублей
Суд не признал парковку в охранной зоне ЛЭП основанием для отказа в выплате
Глазовский райсуд взыскал с ООО «Электрические сети Удмуртии» 707,6 тыс. руб. в пользу владельца автомобиля, поврежденного при падении железобетонной опоры линии электропередачи. Организация должна возместить стоимость ремонта машины и судебные расходы. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Как сообщили в суде, истец требовал взыскать 688,8 тыс. руб. на восстановительный ремонт автомобиля. Ответчик возражал против иска, ссылаясь на грозу и сильный ветер, падение дерева на провода и парковку машины в охранной зоне ЛЭП.
Суд указал, что нахождение автомобиля в охранной зоне само по себе не свидетельствует о грубой неосторожности владельца. Организация, эксплуатирующая электросетевое имущество, обязана обеспечивать его безопасное состояние. Ответчик не представил достаточных доказательств, которые освобождали бы его от ответственности.
В итоге суд удовлетворил иск в полном объеме: взыскал 688,8 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба и 18,8 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины.