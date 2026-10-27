Правительство Челябинской области одобрило проект бюджета региона на 2027 год
Дефицит превышает 37 млрд рублей
Проект регионального бюджета на 2027–2029 годы одобрен правительством Челябинской области. Он будет внесен на рассмотрение южноуральского законодательного собрания 30 октября, сообщает пресс-служба областного министерства финансов.
Доходы бюджета региона на 2027 год предварительно рассчитаны в сумме 299 млрд руб., расходы — 336,9 млрд руб., но будут скорректированы в большую сторону ко второму чтению, после распределения федеральных средств по субъектам. Доля социальных трат сохранится на уровне 70%. Среди приоритетов бюджета следующего года названы меры социальной помощи южноуральцам, поддержка участников СВО и их семей, обеспечение заработных плат в бюджетной сфере, в том числе повышение минимального размера оплаты труда, реализация национальных проектов и госпрограмм.