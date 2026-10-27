Правительство Челябинской области одобрило проект бюджета региона на 2027 год

Доходы бюджета региона на 2027 год предварительно рассчитаны в сумме 299 млрд руб., расходы — 336,9 млрд руб., но будут скорректированы в большую сторону ко второму чтению, после распределения федеральных средств по субъектам. Доля социальных трат сохранится на уровне 70%. Среди приоритетов бюджета следующего года названы меры социальной помощи южноуральцам, поддержка участников СВО и их семей, обеспечение заработных плат в бюджетной сфере, в том числе повышение минимального размера оплаты труда, реализация национальных проектов и госпрограмм.