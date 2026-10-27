В Челябинске юношей будут судить за драку с ножами у памятника Курчатову

По версии следствия, вечером 5 августа этого года в Челябинском городском бору, за памятником имени Курчатова, произошла драка между двумя группами юношей. Во время конфликта были использованы пусковые и аэрозольные устройства, а также ножи. После драки молодые люди скрылись с места происшествия. В медучреждение госпитализировали 18-летнего горожанина с ножевыми ранениями ног и ожогами от ракетницы. Еще четверо пострадавших — в возрасте 16, 17 и 19 лет. У 16-летнего подростка похитили кофту стоимостью 3 тыс. руб.