В Челябинске юношей будут судить за драку с ножами у памятника Курчатову
СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении трех подростков в возрасте от 15 до 17 лет и 18-летнего местного жителя. Их обвиняют в хулиганстве, совершеннолетнего горожанина — дополнительно в разбое (ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, вечером 5 августа этого года в Челябинском городском бору, за памятником имени Курчатова, произошла драка между двумя группами юношей. Во время конфликта были использованы пусковые и аэрозольные устройства, а также ножи. После драки молодые люди скрылись с места происшествия. В медучреждение госпитализировали 18-летнего горожанина с ножевыми ранениями ног и ожогами от ракетницы. Еще четверо пострадавших — в возрасте 16, 17 и 19 лет. У 16-летнего подростка похитили кофту стоимостью 3 тыс. руб.
Фигурантов задержали оперативники УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.