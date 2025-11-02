Мем six-seven договорился до «Слова года»

Американский тренд породил «Слово года»: речь о меме six-seven, который стал набирать популярность еще в начале 2025-го в TikTok, а после проник в среду школьников. Победу в соответствующей номинации ему присудил онлайн-словарь Dictionary, который отслеживает поисковые запросы, соцсети и заголовки и фиксирует самые популярные лексические единицы. Что значит six-seven? Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Фото: wikipedia.org / Chicken4War

Six-seven — больше междометие, чем знаменательное слово. Конструкция буквально ничего не обозначает. Лингвисты называют ее примером брейнрот-сленга, жаргонизма, от которого «гниет мозг». Популярность мем обрел в том числе из-за американского баскетболиста Тайлена Кинни. В Сети завирусились видео, где спортсмен на любой вопрос отвечает: «Six-seven». Используя такой оборот в устной речи, говорящий делает специальный жест руками, словно взвешивает что-то на весах. Dictionary отмечает, что к осени 2025-го фраза использовалась в медиапространстве в шесть раз чаще, чем годом ранее, и обогнала, например, лексему «поколение Z». При этом в следующем году мем больше не будет популярен, считает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Можно это сравнить с абсурдными словами, например, "Тралалело Тралала". Выражение понравилось, завирусилось, и люди начали его везде максимально использовать. Это простая вещь, связанная с детской психологией: "Тралалело Тралала" стало трендом из-за полной неадекватности. Оборот завирусился и среди взрослых, поэтому эффект стал еще ярче. А когда мы говорим про совсем детские варианты, то они чуть меньшее распространение имеют, и вряд ли эта история пойдет в сторону другой аудитории. Мы как взрослые не будем просто рандомные слова произносить».

Фразу Six-seven взяли из песни Doot Doot американского рэпера Skrilla. Есть теория, согласно которой эти цифры, отсылка к номеру улицы в Филадельфии, где выросли друзья музыканта, пишет РБК. Кто-то связывает их с полицейским кодом «10-67», часто использующимся для сообщений о смерти. Впрочем, школьники вряд ли задумываются об этимологии конструкции и часто кричат «Six-seven», например, во время баскетбольных матчей. Редакторы Dictionary объяснили, что six-seven «лучше всего передает настроение года»: неуверенность, игровую абсурдность, а также стремление быть частью чего-то общего без необходимости что-то объяснять. Впрочем, подобный тренд появился не в 2025 году, считает советник социологического отдела «Эспар-аналитик» Мирослава Цапко: «Какие-то вещи, имеющие мало смысла, но вдруг становящиеся популярными, возникали всю жизнь. Вспомним бессмысленных "телепузиков", непонятных странных существ, которые заполняли в девяностые медийное пространство. То же и со словами: все время появляются абсурдные фразы, которые быстро возникают и незаметно исчезают. Но такие бессмысленности порой становятся ироническим заявлением».

Мем, однако, уже начал раздражать тех, кто чаще всего про него вспоминал, отмечает The Wall Street Journal. Издание пишет, что многие американские школьники стали закатывать глаза при упоминании six-seven.

Анжела Гаплевская, Анхель Леонардо Боррего Карбонель