У экс-главы пензенской гордумы нашли резиденцию на берегу Сурского водохранилища

Согласно кадастровой карте Ленинки в деревне есть один участок площадью 1013 кв. м., расположенный на ул. Белая, 9. По этому адресу зарегистрированы три деревянных жилых дома: два по 48,1 кв. м и один — 137 кв. м. Кадастровая стоимость земли составляет 185,99 тыс. руб. Маленькие дома стоят по 479,7 тыс. руб., большой — 1,681 млн руб. На площадках по продаже недвижимости лоты в Ленинке выставляют по цене от нескольких до 20–25 млн руб.