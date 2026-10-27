У экс-главы пензенской гордумы нашли резиденцию на берегу Сурского водохранилища
Ранее силовики обратили внимание на элитный дом Дениса Соболева в Пензе
В семье бывшего председателя Пензенской городской думы Дениса Соболева нашли еще один элитный актив. По данным “Ъ”, его супруга переписала на себя участок и один из трех домов на берегу Сурского водохранилища.
В декабре 2025 года супруга господина Соболева Екатерина зарегистрировала право собственности на жилой дом площадью 48,1 кв. м и земельный участок 1013 кв. м в деревне Ленинка Пензенского района. Актив расположен на берегу Сурского водохранилища. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, правоохранители проверяют законность происхождения средств на приобретение и застройку объекта. Ранее органы заинтересовались еще одним элитным активом бывшего председателя гордумы — домом в Рябиновом проезде в Пензе.
Согласно кадастровой карте Ленинки в деревне есть один участок площадью 1013 кв. м., расположенный на ул. Белая, 9. По этому адресу зарегистрированы три деревянных жилых дома: два по 48,1 кв. м и один — 137 кв. м. Кадастровая стоимость земли составляет 185,99 тыс. руб. Маленькие дома стоят по 479,7 тыс. руб., большой — 1,681 млн руб. На площадках по продаже недвижимости лоты в Ленинке выставляют по цене от нескольких до 20–25 млн руб.
20 октября Дениса Соболева задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Вместе с менеджером Алексеем Ососковым и депутатом регионального Заксобрания, застройщиком Иваном Николаевым он проходит по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Фигурантов подозревают в коррупционных связях друг с другом при застройке пензенского микрорайона Арбеково. Господину Николаеву правоохранители также предъявили обвинение в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ). Обоих суд отправил под домашний арест. Подробнее в материале «Ъ — Средняя Волга»: «Под оловянным колпаком».