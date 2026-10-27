Суд рассмотрел дело о хищении бюджетных средств по соцконтрактам в Ставрополе

Деньги, как установил суд, по назначению не доходили: вместо запуска личного подсобного хозяйства или бизнеса — заявленных целей соцконтракта — выплаты распределялись между участниками группы и уходили в личное потребление. Ирония схемы в том, что инструмент, созданный государством для вывода людей из бедности через предпринимательскую инициативу, превратился в источник «сухих» доходов для тех, кто обеспечивал его работу: социальный контракт в ставропольском исполнении работал ровно наоборот — деньги от государства получали не бедные, а свои.