Суд рассмотрел дело о хищении бюджетных средств по соцконтрактам в Ставрополе
В Ставрополе за хищение бюджетных средств, выделенных на социальные контракты, осуждены 20 человек — от чиновницы городской соцзащиты до «получателей» выплат. Промышленный районный суд рассмотрел дело о схеме, в которой государственная помощь на социальную адаптацию превращалась в канал личного обогащения организованной группы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Центральная фигура схемы — ведущий специалист отдела социальной помощи и поддержки населения Комитета труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя. По версии следствия, именно она возглавила организованную группу, которая с 2022 по 2023 год выстроила конвейер фиктивных получателей. Механика была отработана: подбирались люди для формального получения выплат, в комитет подавались документы с заведомо ложными сведениями о доходах и фиктивные бизнес-планы, после чего руководительница обеспечивала оформление соцконтрактов с единовременными выплатами от 250 тыс. до 350 тыс. руб.
Деньги, как установил суд, по назначению не доходили: вместо запуска личного подсобного хозяйства или бизнеса — заявленных целей соцконтракта — выплаты распределялись между участниками группы и уходили в личное потребление. Ирония схемы в том, что инструмент, созданный государством для вывода людей из бедности через предпринимательскую инициативу, превратился в источник «сухих» доходов для тех, кто обеспечивал его работу: социальный контракт в ставропольском исполнении работал ровно наоборот — деньги от государства получали не бедные, а свои.
Наказание распределилось по ролям. Организатор группы приговорена к 2 годам 2 месяцам лишения свободы со штрафом 150 тыс. руб., её сообщник — к 1 году 6 месяцам и штрафу 40 тыс. руб. Десять подсудимых получили по году условно с испытательным сроком шесть месяцев и штрафами от 20 тыс. до 40 тыс. руб., остальные восемь отделались штрафами от 60 тыс. до 130 тыс. руб. Испытательный срок и штрафы вместо реальных сроков для исполнителей — типовая пропорция для таких дел: реальное лишение свободы достаётся организаторам, формальные получатели отделываются условными мерами.
Комитет труда и соцзащиты взыскал с осуждённых через суд часть ущерба: гражданский иск удовлетворён частично — солидарно взыскивается 900 тыс. руб.