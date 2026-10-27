Двухдневный саммит Евросоюз—Канада откроется в Монреале 29 октября
29 октября в Монреале откроется двухдневный саммит Евросоюз—Канада. Брюссель и «самая европейская из неевропейских стран», как назвал Канаду ее премьер Марк Карни, укрепляют сотрудничество в экономике и сфере безопасности с самого начала торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом в прошлом году. Брюссель хотел бы привлечь Оттаву к участию в программе кредитной поддержки Украины, на нужды которой у самих европейцев уже не хватает денег. О степени готовности к этому канадской стороны пока говорить рано. Вопрос об «ассоциированном членстве» Канады в ЕС, неожиданно для многих вброшенный в сентябре главой исполнительной власти блока Урсулой фон дер Ляйен, еще до старта нынешнего саммита решили отложить как минимум на год.
Согласно проекту итогового заявления, просочившегося в СМИ, на саммите стороны подтвердят неизменную политическую, финансовую и военную поддержку Украины. Оттаву хотят пригласить к участию в программе кредитной поддержки Украины объемом €90 млрд, рассчитанной на 2026–2027 годы. Однако формулировка об этом, узнали на этой неделе европейские СМИ, была пока взята в квадратные скобки, а условия участия канадской стороны, например, конкретные финансовые объемы в этой программе, не уточняются.