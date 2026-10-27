Производитель полипропиленовой ткани получит статус резидента ОЭЗ «Кулибин»
Экспертный совет по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» (г. Дзержинск, Нижегородская область) одобрил проект ООО «Спанизол» по созданию производства полипропиленовой ткани. Заявленный объем инвестиций составляет 321 млн руб., сообщили в региональном правительстве.
Продукция используется для защиты строительных конструкций от влаги, ветра и конденсата. На предприятии планируют создать 35 рабочих мест.
Зампредседателя регионального правительства Артур Батурский рассказал, что всего резидентами «Кулибина» стали уже почти 60 компаний с совокупным планируемым объемом инвестиций более 160 млрд руб.