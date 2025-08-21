ОАК запатентовала аналог Boeing 787-9 Dreamliner

Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет ШФДМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту. Наиболее близким по строению к разработанной модели является Boeing 787-9 Dreamliner.

Вместимость самолета в базовой версии — 281 человек. Также разработаны укороченная и удлиненная версии вместимостью 240 и 320 человек соответственно. Самолет предназначен для коммерческих авиаперевозок. Воздушное судно будет выполнять перелеты дальностью от 10,3 тыс. км до 13,6 тыс. км, в том числе над океанами. По оценкам ОАК, самолет имеет преимущество перед Boeing 787-9 Dreamliner по эксплуатационным расходам.

Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что Россия и Китай занимаются проектами совместного создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Контракт на разработку тяжелого вертолета AC332 AHL был подписан холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех») с китайской Avicopter в 2021 году. Российская сторона должна разработать: трансмиссию, рулевой винт, противообледенительную систему и накачку ресурса. Срок реализации проекта — 13 лет.

О ситуации в авиастроительной отрасли России — в материале «Ъ» «Авиапром пошел на просадку».