Минпромторг выступил за отмену режима временного ввоза иностранных самолетов

Глава Минпромторга Антон Алиханов призвал прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов. Министр считает, что режим приводил «практически к невозможности развития собственного авиастроения».

«В противном случае у нас будет диспаритет для собственного производства, имею в виду, в том числе диспаритет по уровню кредитных ставок и доступности финансирования для авиакомпаний»,— сказал господин Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по «Интерфаксу»). Глава Минпромторга подчеркнул, что отмена режима может быть нескорой, так как Россия все еще закупает таким способом технику и запчасти.

По мнению Антона Алиханова, импорт самолетов без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость создает невозможные условия для конкуренции со стороны отечественного авиапрома. Глава Минпромторга напомнил, что ведомство считает необходимым законодательно закрепить требование о доле отечественных самолетов в авиапарке на уровне не менее 50%.

Режим временного ввоза иностранных судов действует в России с 2010 года. Он предполагает, что все иностранные самолеты, эксплуатируемые в России, не облагаются НДС. Изначально он действовал до 2020 года. В 2019-м Минпромторг и Минтранс уже выступали за отмену режима.

О ситуации в российской авиаотрасли — в материале «Ъ» «Перевозчикам пересчитали крылья».

