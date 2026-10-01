В Курской области контракты на ремонт двух дорог заключили за 338 млн

Определены подрядчики для ремонта двух участков автомобильных дорог в Горшеченском и Дмитриевском районах Курской области. Совокупная стоимость контрактов составила 338,1 млн руб. Изначально «Курскавтодор» оценивал эти работы в 397,8 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Контракт на ремонт участка дороги Горшечное — Новомеловое в Горшеченском районе заключен с белгородским АО «Автодор». Стоимость соглашения составила 177,1 млн руб. против начальной цены 208,3 млн руб. Работы предстоит выполнить на участке протяженностью 9,3 км.

Проведение конкурса при этом сопровождалось жалобой известного местного дорожника ООО «Терра», которое контролирует Сергей Ракчеев, в ФАС. Компания заявила, что из-за ненадлежащей работы электронной площадки документы, подтверждающие ее опыт, не были переданы заказчику, из-за чего при оценке заявки ей не начислили баллы по соответствующему критерию. ФАС довод не подтвердила: проверка показала, что заявка со всеми прикрепленными файлами была передана заказчику в полном объеме. Жалобу признали необоснованной.

Второй контракт — на ремонт 8 км дороги «Тросна — Калиновка» — Дерюгино — Неварь в Дмитриевском районе — получило АО «Фатежское дорожно-ремонтно-строительное управление». Цена предложения компании составила 161,1 млн руб. при начальной стоимости закупки 189,5 млн руб.

Подрядчикам предстоит выполнить фрезерование старого покрытия, устранить пучины, уложить выравнивающий и финишный слои асфальтобетона, укрепить обочины, восстановить съезды и посадочные площадки, заменить автопавильоны, отремонтировать водопропускные трубы, установить дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести разметку.

По данным Rusprofile, АО «Автодор» зарегистрировано в сентябре 2024 года в городе Губкине Белгородской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 314,9 млн руб. Директором компании является Михаил Куц. Единственным учредителем выступает администрация Губкинского округа. В 2025 году выручка компании составила 689 млн руб., что почти втрое выше уровня 2024 года (231,4 млн). Чистая прибыль при этом выросла вдвое — с 280 тыс. до 567 тыс. руб. АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» было зарегистрировано в Фатежском районе Курской области в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором является Сергей Шубин. Данные об учредителях компании отсутствуют в открытых источниках. Выручка «Фатежского ДРСУ» в 2025 году составила 1,5 млрд руб., увеличившись на 77,6% по сравнению с 2024 годом (834 млн руб.). Чистая прибыль выросла с 115 млн до 206 млн руб., то есть на 79%.

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Курскавтодор» завершил поиск подрядчика для ремонта 15,5 км дороги Конышевка — Макаро-Петровское с подъездами к селам Беляево и Черничено. Контракт заключили с единственным участником конкурса — воронежским ООО «Газ ресурс» — по начальной цене 383 млн руб. Именно на этой дороге 9 июля произошло ДТП с участием автомобиля первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. В аварии погибла 15-летняя девушка.

Мария Свиридова