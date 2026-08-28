Почти 400 млн рублей выделили на ремонт дорог в Курской области

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» объявило два электронных конкурса за право выполнения работ по ремонту автомобильных дорог в Горшеченском и Дмитриевском районах Курской области. Совокупная максимальная цена контрактов составляет 397,8 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Первый контракт оценивается в 208,3 млн руб. Место проведения работ — автомобильная дорога Горшечное — Новомеловое в Горшеченском районе, участок протяженностью 9,3 км.

За 189,5 млн руб. необходимо отремонтировать участок автодороги «Тросна — Калиновка» — Дерюгино — Неварь в Дмитриевском районе Курской области. Работы пройдут на отрезке протяженностью 8 км.

Победителям предстоит выполнить фрезерование старого покрытия, ликвидацию пучин, укладку выравнивающего и финишного слоев асфальтобетона, укрепить обочины, восстановить съезды, посадочные площадки и заездные карманы, заменить автопавильоны, отремонтировать водопропускные трубы, установить новые дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанести горизонтальную разметку.

Согласно конкурсной документации, выполнить работы на двух участках автодорог требуется с даты заключения контракта до 30 октября 2027 года (с учетом досрочного выполнения). Источник финансирования — областной бюджет.

Заявки на участие в обоих торгах будут принимать до 14 сентября. Итоги подведут 16 сентября.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в Курской области выделили 667,3 млн руб. на ремонт участков еще двух дорог — в Дмитриевском и Фатежском районе. Заявки на участие в этих конкурсах принимаются до 7–9 сентября.

Мария Свиридова