«Считаю, что это месть за моего отца»

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в особом порядке начал рассматривать уголовное дело бывшего начальника группы специальных операций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (Палача). Его обвиняют в махинациях с ранениями, взятках и других преступлениях. Перед началом разбирательства Палач связал свое уголовное преследование с делом отца — экс-гендиректора по реализации госпрограммы вооружения «Роскосмоса» Олега Фролова, которому инкриминируют коррупцию.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Константин Фролов в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Если вы честный журналист, то вы это расскажете»,— заявил “Ъ” перед началом слушаний Константин Фролов, находящийся в клетке для подсудимых. По словам фигуранта, он является «ветераном специальной военной операции», Украина включила его «в топ-100 своих врагов». «Но, находясь здесь, я не получаю даже минимальную пенсию — 5 тыс. руб.!» — возмутился подсудимый. Впрочем, вскоре оказалось, что в деньгах отец трех маленьких детей Фролов не очень-то и нуждается, но хочет получать выплаты, поскольку они ему положены.

Монолог подсудимого пытались прервать его родственники, адвокат и конвой, но Константин Фролов продолжил:

— В моем деле есть человек, который имеет 14 судимостей! Он на СВО с зоны пришел, но уважаемая прокуратура не считает нужным держать его под стражей. Три убийства на нем, а я привлекаюсь к уголовной ответственности первый раз, но меня тут, как животное, в клетке держат. Я не отрицаю вины! Следствие заявило 271 млн руб. ущерба на весь наш коллектив. Я погасил 10 млн руб.

Константина Фролова, как рассказывал “Ъ”, обвиняют в незаконном обороте оружия, махинациях с ранениями, которые, по версии следствия, были получены не в боях, а в результате самострелов, но позволили ему и другим фигурантам получать денежные компенсации, а также ордена и медали. У самого господина Фролова оказались четыре ордена Мужества и медали.

— Да, я привез оружие домой! Но к каким последствиям это привело? Да ни к каким! А прокурор, который говорил о моих грехах, когда мне избирали стражу, сам сейчас сидит в «Крестах» (в декабре прошлого года сообщалось об аресте за взятки заместителя военного прокурора Санкт-Петербурга Ильшата Купкенова.— “Ъ”). Полковник целый! Следователь является моим однокурсником по Тверскому Суворовскому училищу, но ему прокуратура не заявила отвод.

Константин Фролов подчеркнул, что на данный момент он не лишен ни звания, ни госнаград и хочет отправиться на спецоперацию, но всякий раз получает отказ.

— В СИЗО каждый день приходят по три вербовщика на СВО, а мне в этом отказывают! Мне сказали признать вину — я сделал это, я хочу сперва к детям своим, а потом на СВО. Но мне запрашивают какие-то дикие сроки, которые не предусмотрены «досудебкой» (господин Фролов в ходе следствия заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на соучастников.— “Ъ”). 14 или 13 лет — за убийства меньше дают! Я считаю, что все это месть за моего отца.

Отец подсудимого — экс-гендиректор по реализации госпрограммы вооружения ГК «Роскосмос» Олег Фролов, — как сообщал “Ъ”, обвиняется в целом ряде преступлений коррупционной направленности.

После того как судья Анатолий Мовчан приступил к рассмотрению дела, военный прокурор заявил ходатайство о закрытии процесса, аргументировав это тем, что в материалах содержится информация, составляющая в том числе государственную тайну. Господин Фролов, со своей стороны, выступил против удаления прессы из зала: «Никакой гостайны в моем деле нет, пусть процесс будет открытым». Его позицию теперь поддержал адвокат, но слушания все равно прошли за закрытыми дверями.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург