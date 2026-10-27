В Самарском областном суде продолжается допрос обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары
Показания подсудимой: она давала жертвам капсулы с веществом, которое привез Дмитрий Метревели
В Самарском областном суде сегодня, 27 октября, продолжается допрос обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Тарховой. Обвинение в преступлении из корыстных побуждений предъявлено их внучке Екатерине Тарховой.
Вопросы Екатерине Тарховой задает представитель гособвинения Евгений Михайловский.
Согласно показаниям подсудимой, в конце декабря 2024 года и в начале января 2025 года она 3-4 раза в день давала Виктору и Наталье Тарховым капсулы с веществом, которые привез Дмитрий Метревели, родственник приятельницы Екатерины Тарховой Светланы Метревели. Один раз внучка вызывала скорую помощь, медики и зафиксировали скачок давления у потерпевших.
По словам Екатерины Тарховой, 30 декабря по поручению Светланы Метревели она вызывала клининговую компанию, которая так и не приехала. Дмитрий Метревели, который в тот период оставался в квартире беспомощных Виктора и Натальи Тарховых, брал их телефоны и от их имени отвечал сообщениями на поступающие звонки и СМС.
Наталья Тархова умерла предположительно 2 января. На вопрос прокурора о том, как подсудимая установила, что ее бабушка скончалась, Екатерина Тархова ответила: «Человек стал как каменный». После этого у Екатерины Тарховой, по ее словам, случилась истерика: она позвонила Светлане Метревели и спросила, как такое могло произойти. В ответ знакомая повысила на обвиняемую голос и потребовала делать то, что говорят. Эта же ситуация повторилась 3 января, когда умер Виктор Тархов.
Бывший мэр Самары Виктор Тархов с женой пропали в период с декабря 2024 года до января 2025 года. В феврале прошлого года задержали их внучку Екатерину Тархову. Ей предъявлено обвинение по семи статьям УК, из которых она полностью признала только убийство. Дмитрий и Светлана Метревели находятся в международном розыске. Останки убитых так и не удалось найти. По данным следствия, тела заморозили, расчленили, перемешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам города.