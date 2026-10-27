В Самарском областном суде продолжается допрос обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары

Наталья Тархова умерла предположительно 2 января. На вопрос прокурора о том, как подсудимая установила, что ее бабушка скончалась, Екатерина Тархова ответила: «Человек стал как каменный». После этого у Екатерины Тарховой, по ее словам, случилась истерика: она позвонила Светлане Метревели и спросила, как такое могло произойти. В ответ знакомая повысила на обвиняемую голос и потребовала делать то, что говорят. Эта же ситуация повторилась 3 января, когда умер Виктор Тархов.