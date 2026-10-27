Пассажиропоток речного вокзала упал на 5%

В 2026 году пассажирские перевозки осуществляли 232 пассажирских и 450 маломерных судов, то есть на 4 судна больше, чем в 2025 году. В рамках заседания постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного Собрания Санкт-Петербурга было оглашено, что в планах на 2027 год — организация новых городских причалов на Арсенальной набережной, Летней пристани и в Кронштадте.