Пассажиропоток речного вокзала упал на 5%
По предварительным итогам за 2026 год речной вокзал принял 426 круизных судов и обслужил около 173 тысяч пассажиров. Количество пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2025 года упало на 9 тысяч или на 5%.
По данным администрации Санкт-Петербурга, в настоящее время в городе действует 144 причала, что на один причал больше, чем годом ранее. В текущем сезоне был открыт новый городской причал «Дворцовая площадь».
В 2026 году пассажирские перевозки осуществляли 232 пассажирских и 450 маломерных судов, то есть на 4 судна больше, чем в 2025 году. В рамках заседания постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного Собрания Санкт-Петербурга было оглашено, что в планах на 2027 год — организация новых городских причалов на Арсенальной набережной, Летней пристани и в Кронштадте.