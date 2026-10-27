Госсовет выбрал научрука
Галина Мерзлякова возглавит комиссию парламента Удмуртии по науке
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Экс-ректор УдГУ, депутат Госсовета республики Галина Мерзлякова стала председателем комиссии регионального парламента по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества. Ее кандидатуру утвердили на заседании сессии сегодня. За нее было отдано 41 голосов, против — шесть.
«Я прекрасно понимаю, что только что была избрана в комиссию, которая имеет планы работы и выстроенные механизмы взаимодействия. Это, безусловно, будет развиваться и дальше <...> Мне, как представителю Высшей школы из сферы образования, прежде всего интересны вопросы образования»,— сказала госпожа Мерзлякова.
Во время выступления она предложила инициировать новые налоговые стимулы для предприятий, финансирующих оснащение мастерских и лабораторий СПО, и принять другие меры в отрасли.
Галина Мерзлякова получила депутатский мандат 22 октября после досрочного прекращения полномочий Татьяны Ишматовой, избранной депутатом Госдумы. Избирком передал вакантное место госпоже Мерзляковой как следующему кандидату в республиканском списке «Единой России».
Галина Мерзлякова возглавляла УдГУ с 2012 года. В феврале 2026 года она досрочно покинула пост ректора, который до этого занимала почти 14 лет. До назначения руководителем университета в 2007–2012 годах работала первым проректором, проректором по учебной работе и исполняющей обязанности ректора.
Госпожа Мерзлякова ранее избиралась депутатом Госсовета Удмуртии третьего и четвертого созывов. В парламенте она работала в профильной комиссии по вопросам науки, образования, культуры и молодежной политики.