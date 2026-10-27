Госсовет выбрал научрука

«Я прекрасно понимаю, что только что была избрана в комиссию, которая имеет планы работы и выстроенные механизмы взаимодействия. Это, безусловно, будет развиваться и дальше <...> Мне, как представителю Высшей школы из сферы образования, прежде всего интересны вопросы образования»,— сказала госпожа Мерзлякова.