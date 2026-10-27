Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №199

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Средняя Волга

Стала известна дата подачи отопления в Астрахани

Отопительный сезон в Астрахани начнется в понедельник, 2 ноября. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Игорь Редькин.
Тепло в дома астраханцев начнет поступать 2 ноября

Тепло в дома астраханцев начнет поступать 2 ноября

ИА «Общественное мнение» / Коммерсантъ

На пусконаладочные работы традиционно отведут две недели. Завершить их все теплоснабжающие организации должны до 15 ноября.
Для социальных объектов предусмотрен особый режим подачи тепла. Детские сады, школы, больницы и другие социально значимые учреждения имеют право на отопление вне зависимости от погодных условий. Чтобы пустить тепло раньше срока, руководителю организации нужно подать письменное заявление на подключение.
В 2025 году отопление в Астрахани включили 1 ноября. На севере Астраханской области — в Ахтубинске и Знаменске — тепло начали подавать накануне, 26 октября.
Марина Окорокова