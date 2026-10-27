Стала известна дата подачи отопления в Астрахани

Для социальных объектов предусмотрен особый режим подачи тепла. Детские сады, школы, больницы и другие социально значимые учреждения имеют право на отопление вне зависимости от погодных условий. Чтобы пустить тепло раньше срока, руководителю организации нужно подать письменное заявление на подключение.