Стала известна дата подачи отопления в Астрахани
Отопительный сезон в Астрахани начнется в понедельник, 2 ноября. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Игорь Редькин.
На пусконаладочные работы традиционно отведут две недели. Завершить их все теплоснабжающие организации должны до 15 ноября.
Для социальных объектов предусмотрен особый режим подачи тепла. Детские сады, школы, больницы и другие социально значимые учреждения имеют право на отопление вне зависимости от погодных условий. Чтобы пустить тепло раньше срока, руководителю организации нужно подать письменное заявление на подключение.
В 2025 году отопление в Астрахани включили 1 ноября. На севере Астраханской области — в Ахтубинске и Знаменске — тепло начали подавать накануне, 26 октября.