Экс-кандидата от «Яблока» в Петербурге оштрафовали на 30 тыс. рублей
Политика обвинили в дискредитации армии
Московский районный суд Санкт-Петербурга назначил бывшему кандидату в Госдуму и Законодательное собрание города от партии «Яблоко» Дмитрию Хорзову штраф в размере 30 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии. Поводом стала предвыборная агитация, выяснил «Ъ Северо-Запад».
Как следует из судебного решения, в агитационных материалах господин Хорзов называл себя «единственным кандидатом за мир» в 218-м округе и призывал голосовать за «Яблоко» и свою кандидатуру. Специалист, изучивший материалы, пришел к выводу, что в них действия российских властей и Вооруженных сил представлены как угроза для страны и общества. Суд счел, что таким образом кандидат дискредитировал цели и задачи использования армии за пределами России, а также решения верховного главнокомандующего.
Господин Хорзов вину не признал. Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о его виновности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).
На выборах в Госдуму господин Хорзов баллотировался по округу, где его соперником выступал депутат Виталий Милонов, и занял пятое место. Он также выдвигался в Законодательное собрание Петербурга по 20-му избирательному округу, который включает Московский район.
В ходе избирательной кампании господин Хорзов также стал участником судебного разбирательства. В августе кандидат от ЛДПР Владимир Осмоловский обратился в суд с требованием отменить регистрацию представителя «Яблока» на выборах в Законодательное собрание Петербурга, ссылаясь на нарушения при выдвижении и оформлении документов. Подробнее в материале «Ъ Северо-Запад» — «Кандидат в ЗакС позвал оппонента на дебаты в суд».