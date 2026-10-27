Экс-кандидата от «Яблока» в Петербурге оштрафовали на 30 тыс. рублей

Как следует из судебного решения, в агитационных материалах господин Хорзов называл себя «единственным кандидатом за мир» в 218-м округе и призывал голосовать за «Яблоко» и свою кандидатуру. Специалист, изучивший материалы, пришел к выводу, что в них действия российских властей и Вооруженных сил представлены как угроза для страны и общества. Суд счел, что таким образом кандидат дискредитировал цели и задачи использования армии за пределами России, а также решения верховного главнокомандующего.