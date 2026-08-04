Кандидат в ЗакС позвал оппонента на дебаты в суд

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата в Законодательное собрание от партии «Яблоко» Дмитрия Хорзова. Вопросы к законности допуска «яблочника» к выборам возникли у его оппонента от ЛДПР Владимира Осмоловского. Оба баллотируются в городской парламент по 20-му округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в Законодательное собрание от партии “Яблоко” Дмитрий Хорзов

Фото: из личного архива Кандидат в Законодательное собрание от партии “Яблоко” Дмитрий Хорзов

Фото: из личного архива

Петербургское отделение партии «Яблоко» может потерять еще одного кандидата на выборах в Законодательное собрание. Теперь под угрозой участие в голосовании представителя объединения Дмитрия Хорзова в 20-м округе, расположенном в Московском районе. Санкт-Петербургский городской суд 3 августа зарегистрировал иск к территориальной избирательной комиссии № 19 с требованием пересмотра его регистрации. По мнению истца, кандидата от ЛДПР Владимира Осмоловского, ТИК допустила «яблочника» к выборам несмотря на якобы имеющиеся нарушения при подаче документов и выдвижении кандидата.

В своем иске, с которым ознакомился "Ъ Северо-Запад", господин Осмоловский указывает два основания, препятствующих, по его мнению, дальнейшему участию Хорзова в предвыборной гонке. Вопросы возникли к уведомлению об отсутствии денежных средств и счетов в иностранных банков. Документ, переданный Хорзовым в ТИК, датирован 27 июня, то есть составлен за день до съезда партии «Яблоко», на котором он был выдвинут в качестве кандидата по одномандатному округу. Истец уверен, что такая заблаговременная подготовка не гарантирует, что Хорзов не мог открыть счет до момента регистрации 15 июля. Другой аргумент кандидата от ЛДПР связан с порядком выдвижения Хорзова. Он считает, что избирательное объединение не могло выдвинуть «список» кандидатов по одномандатным округам. К тому же подпись на списке одномандатников поставила депутат Заксобрания Ольга Штанникова, которая, как указывает истец, не имела такого полномочия в соответствии с постановлением съезда партии «Яблоко» и не могла заверять списки кандидатов.

Заседание по иску назначено на 5 августа. В «Яблоке» уверены, что реальных оснований для снятия их кандидатов с выборов нет. В объединении намерены отстаивать регистрацию Хорзова. «Яблочник» и прежде сталкивался со сложностями при регистрации на выборах в Заксобрание. Он стал одним из тех партийцев, у которых теризбирком выявил неполноту документов, но кто позже смог изменить мнение ТИК.

Сам кандидат Осмоловский прежде выборные должности не занимал. В 2024 году он баллотировался в депутаты местного совета Новоизмайловское от партии «Новые люди». Является генеральным директором ООО «ВЛ Логистик», которое занимается грузоперевозками.

До выборов по 20-му округу всего допущены пять человек. Кроме Хорзова и Осмоловского, здесь баллотируются единоросс Алексей Макаров, который представляет эту территорию в парламенте уже десять лет, коммунист Андрей Рябко и кандидатка от «Новых людей» Екатерина Сутурина.

По состоянию на утро 4 августа к сентябрьским выборам от «Яблока» допущены только 11 кандидатов по одномандатным округам. Еще 12 человек получили отказы в регистрации. Также партия не сможет представить список кандидатов по единому округу. Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась регистрировать группу кандидатов из-за отсутствия среди документов первого финансового отчета, подписанного уполномоченным лицом. «Яблоко» с позицией горизбиркома не согласно и безуспешно пыталось обжаловать действия комиссии в Центризбиркоме. В скором времени партийцы намерены подать иск в суд.

Константин Леньков