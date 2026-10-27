«Водолет» увеличил пассажиропоток в 1,2 раза в навигацию 2026 года
Нижегородский оператор скоростных речных перевозок судами на подводных крыльях «Водолет» в навигацию 2026 года перевез 151 тыс. пассажиров — в 1,2 раза больше, чем в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Теплоходы «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» обслуживали 18 внутренних и межрегиональных маршрутов, напомнил губернатор. Они совершили около 5 тыс. рейсов — на 8,7% больше, чем в навигацию 2025 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», скоростной флот ООО «Водолет» насчитывает четыре СПК «Метеор 120Р» и пять «Валдай 45Р». В 2027 году оператор ожидает еще два «Метеора» производства ЦКБ по СПК имени Ростислава Алексеева.