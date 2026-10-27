«Водолет» увеличил пассажиропоток в 1,2 раза в навигацию 2026 года

Нижегородский оператор скоростных речных перевозок судами на подводных крыльях «Водолет» в навигацию 2026 года перевез 151 тыс. пассажиров — в 1,2 раза больше, чем в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.