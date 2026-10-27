Дональд Трамп пообещал $1 млн за информацию о мошенничестве на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заплатить по $1 млн каждому, кто сообщит о фактах мошенничества на предстоящих или прошедших выборах. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
При этом господин Трамп не уточнил, за счет каких средств будет выплачиваться вознаграждение — его личных, бюджета избирательной кампании или государственных фондов. Однако он подчеркнул, что деньги получат только те, чья информация приведет к осуждению виновных.
Ряд американских СМИ отмечает, что Дональд Трамп на протяжении многих лет говорит о массовых фальсификациях на выборах. Однако ни избирательные комиссии, ни суды до сих пор не получали никаких доказательств масштабных скоординированных фальсификаций, способных повлиять на исход голосования.
Неделю назад господин Трамп анонсировал еще одну государственную программу вознаграждения информаторов. Она нацелена на выявление мошенничества с федеральными средствами в сфере медицины, соцвыплат и т. п. Общий бюджет программы составляет $25 млн, за счет этих средств будут выплачивать от $10 тыс. до $30 тыс. за сообщение.