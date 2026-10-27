Дональд Трамп пообещал $1 млн за информацию о мошенничестве на выборах

Неделю назад господин Трамп анонсировал еще одну государственную программу вознаграждения информаторов. Она нацелена на выявление мошенничества с федеральными средствами в сфере медицины, соцвыплат и т. п. Общий бюджет программы составляет $25 млн, за счет этих средств будут выплачивать от $10 тыс. до $30 тыс. за сообщение.