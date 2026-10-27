Штрафы за нарушение тишины в Нижегородской области планируют увеличить

Сейчас наказание за ночной шум для граждан предусматривает штраф от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 1 тыс. до 4 тыс. руб., для юрлиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб. Поправки увеличат их до 5–10 тыс. руб. для граждан, до 10–20 тыс. руб. для должностных лиц и до 20–30 тыс. руб. для юрлиц.