По итогам летнего сезона спрос на поездки в Абхазию вырос на 65%

Спрос на отдых в Абхазии по итогам летнего сезона 2026 года вырос на 65% по сравнению с прошлым годом. Такие данные за период с мая по октябрь приводит Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой туроператора «Алеан». В «Интуристе» сообщили о росте на 30% год к году. При этом в начале сезона продажи сдерживали ограничения на въезд детей по свидетельствам о рождении, однако по итогам лета направление превзошло ожидания туроператоров.