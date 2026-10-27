По итогам летнего сезона спрос на поездки в Абхазию вырос на 65%
Спрос на отдых в Абхазии по итогам летнего сезона 2026 года вырос на 65% по сравнению с прошлым годом. Такие данные за период с мая по октябрь приводит Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой туроператора «Алеан». В «Интуристе» сообщили о росте на 30% год к году. При этом в начале сезона продажи сдерживали ограничения на въезд детей по свидетельствам о рождении, однако по итогам лета направление превзошло ожидания туроператоров.
Одним из факторов роста стали новые прямые авиарейсы в Сухум из Москвы, Уфы, Ханты-Мансийска и Минеральных Вод. Дополнительный спрос обеспечили туристы, которые изменили планы на отдых в Крыму и Сочи. При этом Абхазия сохранила ценовое преимущество перед российскими курортами Черноморского побережья.
По оценке туроператоров, неделя отдыха для семьи из трех человек с полным пансионом обходится от 43,5 тыс. руб., по системе «все включено» — от 63 тыс. руб. Директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева отметила, что на спрос повлияла ценовая политика гостиниц. По ее словам, объекты, повысившие стоимость размещения, недосчитались туристов, тогда как компания полностью реализовала выделенные ей квоты и блоки мест в отелях.
Наибольшим спросом пользуются крупные курортные комплексы с обширной территорией и трехразовым питанием, в том числе «Самшитовая Роща», «Амра-парк», «Амза-парк», «Литфонд» и «Пицунда». Одновременно растет интерес к бутик-отелям, рассчитанным на уединенный отдых, а также к Очамчире.
Туроператоры связывают развитие направления с обновлением гостиничной инфраструктуры. За последние два года в республике открылось множество новых объектов, действующие отели проходят реновацию, увеличивается число кафе и ресторанов. Гостиницы также расширяют выбор форматов питания.
Продажи туров на лето 2027 года уже начались. Заместитель генерального директора «Алеана» Оксана Булах сообщила, что компания открыла бронирование по 11 эксклюзивным объектам, среди которых есть гостиницы с полным пансионом и системой «все включено».
Сохранению ценового преимущества Абхазии способствуют более низкие налоги и расходы на содержание гостиниц по сравнению с российскими курортами. Туроператоры рассчитывают на дальнейший рост спроса в следующем летнем сезоне.