Генерал-майор Андрей Колдомов возглавил госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС

Андрей Колдомов родился в Воткинске в феврале 1965 года. В 1986 году он окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. Проходил службу в ВС РФ, в МЧС России и в ФПС ГПС. С 2002 года был начальником учебно-методического центра по ГО и ЧС МЧС Удмуртии. В 2004 году возглавил управление оперативного реагирования ГУ МЧС России по республике.