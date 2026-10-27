Генерал-майор Андрей Колдомов возглавил госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС
На посту и. о. председателя ведомства он сменил Андрея Шуткина
Генерал-майор внутренней службы в отставке и экс-начальник ГУ МЧС по Калмыкии Андрей Колдомов сменил Андрея Шуткина на посту и. о. председателя госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Господин Шуткин возглавлял ведомство в 2024 году. С ним истек трудовой договор.
Андрей Колдомов родился в Воткинске в феврале 1965 года. В 1986 году он окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. Проходил службу в ВС РФ, в МЧС России и в ФПС ГПС. С 2002 года был начальником учебно-методического центра по ГО и ЧС МЧС Удмуртии. В 2004 году возглавил управление оперативного реагирования ГУ МЧС России по республике.
В 2007 году Андрей Колдомов занял пост замначальника регионального ГУ МЧС, а после — замначальника по антикризисному управлению ведомства. С 2014 года был назначен на должность начальника ГУ МЧС России по Калмыкии. В 2020 году был врио первого замначальника ГУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ. Женат, есть двое детей. Ему 61 год.