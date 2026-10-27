Прокуратура Забайкалья проверит данные о вспышке кишечного заболевания на горном комбинате

По предварительным данным, первые жалобы на недомогание начались 23 октября. По состоянию на 25 октября в больницу попали 40 человек — сотрудники комбината и работники компании, которая готовила для них еду. У 13 человек подтвердили наличие возбудителей дизентерии. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, а также внеплановую проверку самого ГОКа и организатора питания «Партнеры — Ноябрьск».