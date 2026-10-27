Власти Приморья признали задержки соцвыплат из-за роста расходов на СВО

«Мы понимаем, насколько важна своевременная социальная поддержка для жителей края, и понимаем обеспокоенность тех, кто сейчас ожидает перечисления средств»,— сказано в сообщении. В минтруда заверили, что «все принятые Приморским краем бюджетные обязательства перед гражданами сохраняются и будут исполнены в полном объеме». «Перечисление средств будет осуществляться по мере поступления необходимого финансирования»,— пояснили в ведомстве.