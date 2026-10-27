Власти Приморья признали задержки соцвыплат из-за роста расходов на СВО
Бюджет Приморского края «работает в условиях повышенной нагрузки, в том числе в связи с необходимостью решения общегосударственных задач, связанных с проведением специальной военной операции», сообщило министерство труда и социальной политики региона. В этой связи «перечисление некоторых выплат» социальной поддержки «может происходить с временной задержкой», признали в ведомстве.
«Мы понимаем, насколько важна своевременная социальная поддержка для жителей края, и понимаем обеспокоенность тех, кто сейчас ожидает перечисления средств»,— сказано в сообщении. В минтруда заверили, что «все принятые Приморским краем бюджетные обязательства перед гражданами сохраняются и будут исполнены в полном объеме». «Перечисление средств будет осуществляться по мере поступления необходимого финансирования»,— пояснили в ведомстве.
На заседании законодательного собрания Приморья 21 октября депутаты внесли корректировки в краевой бюджет на текущий год: доходы были снижены на 1,6 млрд руб. (до 260,9 млрд руб.), расходы — на 3,8 млрд руб. (до 286,6 млрд руб.).
«Сокращение бюджетных ассигнований затронуло 18 государственных программ»,— сообщила пресс-служба заксобрания. В частности, более на 1 млрд руб. каждая были сокращены ассигнования на программы развития здравоохранения, транспортного комплекса, обеспечения населения края доступным жильем.
В ходе корректировки также на 644 млн руб. уменьшены расходы на образование, на 404 млн — на физкультуру и спорт, на 207 млн — на социальную поддержку населения, на 124 млн — на культуру. Одновременно дополнительные 1,5 млрд руб. направлены в резервный фонд правительства Приморского края «на оказание материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции».
«Основные причины внесения изменений в закон о бюджете — это оптимизация расходов, экономия средств по итогам закупочных процедур, перенос средств на следующий год по отдельным объектам строительства и увеличение средств на помощь участникам СВО и их семьям»,— пояснила заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Юлия Пак.