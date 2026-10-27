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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославле при столкновении двух автомобилей пострадали три человека

В Ярославле в ДТП на улице Маяковского пострадали два водителя и ребенок дошкольного возраста. Все трое госпитализированы, сообщили в региональном УМВД.

УМВД по Ярославской области

Авария произошла 26 октября около 17:50 в районе дома №170. Столкнулись Mercedes под управлением водителя 1988 года рождения и Toyota, за рулем которой находился водитель 1978 года рождения. Ребенок был пассажиром Mercedes.
В соцсетях опубликованы видеозаписи, на которых видно, что один из автомобилей после столкновения загорелся. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.
Антон Голицын