Сотрудника московского ресторана Claudia обвинили в терроризме
Правоохранительные органы Москвы предъявили обвинение в причастности к терроризму 21-летнему уроженцу Таджикистана Исроилу Идрисову. Мужчину отправили в СИЗО, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела. Господин Идрисов работал поваром в московском ресторане Claudia.
Арестованный полностью признал вину и готов сотрудничать со следствием. По данным следователей, обвиняемый имеет среднее образование, не состоит в браке, у него нет судимостей. Мужчина проживал по месту временной регистрации в одном из столичных хостелов.
Адвокат Исроила Идрисова ходатайствовал о домашнем аресте для подзащитного, однако суд отклонил просьбу и отправил его под стражу. После завершения расследования материалы дела будут направлены в военный суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело расследуется по статьям 205.5 и 205.2 УК (участие в деятельности террористической организации и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). По ним грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.