Ярославца приговорили к принудительным работам за поджог трех автомобилей
Ярославский районный суд приговорил Артема Серова к одному году восьми месяцам принудительных работ за поджог, в результате которого сгорели три автомобиля и была повреждена еще одна машина. Из его заработка будут удерживать 10% в доход государства. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.
Суд установил, что 23 ноября 2024 года Серов, распивая спиртное в гостях у знакомого, решил отомстить его бывшей девушке, на которую тот жаловался. Около двух часов ночи подсудимый пришел с бензином к ее дому в поселке Карачиха и поджег автомобиль Mazda 3. Огонь уничтожил эту машину и два соседних автомобиля, еще один получил повреждения. Ущерб четырем потерпевшим составил 3,563 млн руб.
Действия Серова квалифицировали по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества общеопасным способом с причинением значительного ущерба. При назначении наказания суд учел полное признание вины, частичное добровольное возмещение ущерба и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Суд также удовлетворил иск одного из потерпевших на 568,2 тыс. руб. Требования остальных будут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Один из потерпевших обжаловал приговор. Ярославский областной суд оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу.