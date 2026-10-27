Ярославца приговорили к принудительным работам за поджог трех автомобилей

Суд установил, что 23 ноября 2024 года Серов, распивая спиртное в гостях у знакомого, решил отомстить его бывшей девушке, на которую тот жаловался. Около двух часов ночи подсудимый пришел с бензином к ее дому в поселке Карачиха и поджег автомобиль Mazda 3. Огонь уничтожил эту машину и два соседних автомобиля, еще один получил повреждения. Ущерб четырем потерпевшим составил 3,563 млн руб.