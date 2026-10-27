В Самаре стартует третий день допроса обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары
На прошлых заседаниях она поделилась страшными деталями преступления
Во вторник, 27 октября, в Самарском областном суде стартует третий день допроса Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Подсудимой предстоит ответить на вопросы суда и гособвинения.
Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в конце декабря 2024 года — тревогу забил их знакомый, не сумевший выйти на связь с парой. Уголовное дело об убийстве возбудили в феврале 2025 года.
По подозрению в преступлении задержали и арестовали внучку супругов Екатерину Тархову. Она рассказала, что убила родственников при соучастии Светланы и Дмитрия Метревели (оба в международном розыске) и Таисии Киселевой. Супругов отравили. Тела заморозили жидким азотом и утилизировали останки. После этого похитили имущество убитых и вывели деньги со счетов, в том числе по поддельным доверенностям. Следствие выяснило, что машину убитой Натальи Тарховой, автомобиль Toyota RAV4, ее внучка продала с помощью Таисии Киселевой, которая выдала себя за погибшую.
Таисия Киселева была задержана и помещена по домашний арест. Светлана и Дмитрий Метревели скрылись от следствия.
С мая 2026 года уголовное рассматривает Самарский областной суд. Екатерина Тархова частично признала вину. Она признает факт убийства, но настаивает на том, что оно было непредумышленным, а также отрицает надругательство над телами.