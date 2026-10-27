В Самаре стартует третий день допроса обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары

По подозрению в преступлении задержали и арестовали внучку супругов Екатерину Тархову. Она рассказала, что убила родственников при соучастии Светланы и Дмитрия Метревели (оба в международном розыске) и Таисии Киселевой. Супругов отравили. Тела заморозили жидким азотом и утилизировали останки. После этого похитили имущество убитых и вывели деньги со счетов, в том числе по поддельным доверенностям. Следствие выяснило, что машину убитой Натальи Тарховой, автомобиль Toyota RAV4, ее внучка продала с помощью Таисии Киселевой, которая выдала себя за погибшую.