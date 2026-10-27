В Ярославской области монеты обменяют без комиссии в 45 отделениях банков
В Ярославской области 45 отделений 11 банков участвуют в акции «Монетная неделя», которая проходит с 26 октября по 7 ноября. Жители могут обменять накопившиеся монеты на банкноты без комиссии. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
К акции присоединились банковские отделения в 11 городах области, а также федеральные и региональные торговые сети. В банках может быть доступно зачисление суммы на счет.
К обмену принимают российские монеты, выпущенные с 1997 года, в любом количестве. Для обращения в банк потребуется паспорт. Монеты рекомендуют заранее рассортировать по номиналу. Адреса участников и условия обмена опубликованы на сайте акции.
Во время весенней «Монетной недели» жители региона сдали в банки более 600 тыс. монет на общую сумму 1,5 млн руб. Чаще всего приносили монеты номиналом 1 руб. и 10 коп.— на каждую из этих категорий пришлось по 24% от общего количества.