В Ярославской области монеты обменяют без комиссии в 45 отделениях банков

Во время весенней «Монетной недели» жители региона сдали в банки более 600 тыс. монет на общую сумму 1,5 млн руб. Чаще всего приносили монеты номиналом 1 руб. и 10 коп.— на каждую из этих категорий пришлось по 24% от общего количества.