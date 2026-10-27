В Хакасии трудоустроились около половины вернувшихся участников СВО
К 1 октября 2026 года из зоны СВО после завершения службы в Республику Хакасия вернулись 923 человека. Из них были трудоустроены 459 человек, сообщила министр труда и занятости региона Татьяна Раменская.
Госпожа Раменская 27 октября выступила на заседании правительства Хакасии с докладом о состоянии дел с трудоустройством ветеранов. «Из числа нетрудоустроенных с инвалидностью 252 человека, проходят обучение 76 человек, пенсионеры — 29 человек»,— уточнила она.
Также, по данным на 1 октября, 90 работодателей подали сведения о 486 вакансиях, подходящих для ветеранов СВО. По данным министра, на учете в центрах занятости в настоящее время состоят 37 участников спецоперации. Из них 18 имеют различные группы инвалидности, 20 человек не имеют профессионального образования.