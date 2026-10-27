В ХМАО на неделе ОРВИ зафиксировано 88,7 случая на 10 тыс. жителей
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с 19 по 25 октября уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остается стабильным. Показатель составил 88,7 случая на 10 тыс. жителей региона, сообщили в окружном Роспотребнадзоре.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом незначительно: 0,2 случая на 100 тыс. населения. Все зафиксированные инфекции протекали в форме ОРВИ. Зафиксировано снижение заболеваемости внебольничными пневмониями на 8,1% по сравнению с предыдущим периодом: 12,8 случая на 100 тыс. человек. При этом 40% от общего числа пациентов с данным диагнозом — дети.
Среди циркулирующих возбудителей лидирует риновирус, на который приходится 36,7% случаев. Далее следуют парагрипп (15,6%), аденовирус (10,2%) и бокавирус (7,5%). Доля других вирусных агентов составляет 11,6%.