В ХМАО на неделе ОРВИ зафиксировано 88,7 случая на 10 тыс. жителей

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом незначительно: 0,2 случая на 100 тыс. населения. Все зафиксированные инфекции протекали в форме ОРВИ. Зафиксировано снижение заболеваемости внебольничными пневмониями на 8,1% по сравнению с предыдущим периодом: 12,8 случая на 100 тыс. человек. При этом 40% от общего числа пациентов с данным диагнозом — дети.