Директор Театра оперы и балета Удмуртии Фомин возглавит минкультуры республики

В 2006–2009 годах работал дирижером Государственного театра оперы и балета Удмуртии, в 2009–2011 годах — заместителем директора Удмуртской государственной филармонии по творческой части. В 2011 году возглавил филармонию, которой руководил до августа 2023 года. Тогда его назначили директором театра оперы и балета Удмуртии.