Директор Театра оперы и балета Удмуртии Фомин возглавит минкультуры республики
Сейчас обязанности министра исполняет Юрий Красноперов
Директор Театра оперы и балета Удмуртии Алексей Фомин станет министром культуры республики. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Алексей Фомин родился 11 июня 1983 года в деревне Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртии. В 2001 году окончил Ижевское музыкальное училище по классу баяна, в 2006 году — Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского по специальностям «Дирижирование» и «Инструментальное исполнительство».
В 2006–2009 годах работал дирижером Государственного театра оперы и балета Удмуртии, в 2009–2011 годах — заместителем директора Удмуртской государственной филармонии по творческой части. В 2011 году возглавил филармонию, которой руководил до августа 2023 года. Тогда его назначили директором театра оперы и балета Удмуртии.
Напомним, 23 октября Владимир Соловьев покинул пост главы минкультуры после более чем 12 лет работы в ведомстве. Исполнение обязанностей министра возложили на заместителя министра Юрия Красноперова, ранее работавшего в Комитете по делам архивов при правительстве республики.