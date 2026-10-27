Ярославским студентам разрешили подтверждать льготу на электрички через Max

Новый порядок распространяется на студентов колледжей, техникумов и вузов, обучающихся очно. Для подтверждения льготы они могут предъявить студенческий билет либо содержащиеся в нем сведения через многофункциональный сервис обмена информацией. Для школьников подтверждающим документом остается справка с места учебы.