Ярославским студентам разрешили подтверждать льготу на электрички через Max
В Ярославской области студентам разрешили подтверждать право на льготный проезд в пригородных поездах через мессенджер Max. Изменения предусмотрены постановлением регионального правительства от 23 октября 2026 года №1207-п, подписанным исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Хохряковым.
Новый порядок распространяется на студентов колледжей, техникумов и вузов, обучающихся очно. Для подтверждения льготы они могут предъявить студенческий билет либо содержащиеся в нем сведения через многофункциональный сервис обмена информацией. Для школьников подтверждающим документом остается справка с места учебы.
Размер скидки на проезд в пригородных поездах составляет 50%. Постановление меняет порядок подтверждения права на нее и вступает в силу со дня подписания.