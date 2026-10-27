За ночь над Россией сбили 222 беспилотника
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 222 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Под удар попали граничащие с Украиной области и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской и Ростовской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.
Одна из самых массированных атак пришлась по Брянской области. При ударе погиб житель Бежицкого района Брянска. В Советском районе города ранены шесть человек. Кроме того, повреждены три многоквартирных дома и 11 машин. Число сбитых над регионом БПЛА не уточняется.