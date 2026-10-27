За ночь над Россией сбили 222 беспилотника

По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской и Ростовской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.