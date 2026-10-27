В Брянской области при атаке БПЛА погиб мужчина
Брянск ночью подвергся атаке БПЛА. В Бежицком районе погиб мужчина. Он подорвался на «тубусе» со взрывчатым веществом, сброшенном с дрона, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
На месте инцидента работают пиротехники Минобороны. Перекрыто движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской. Также был атакован Советский район, там ранены шесть человек. Повреждены три многоквартирных дома и 11 машин. Губернатор поручил главе Брянской городской администрации организовать работы по восстановлению пострадавших квартир и оформлению нужных документов.
Минобороны России о сбитых над регионом беспилотниках пока не сообщало. Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. В регионе введены режим КТО и режим ЧС.