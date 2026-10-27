В Брянской области при атаке БПЛА погиб мужчина

На месте инцидента работают пиротехники Минобороны. Перекрыто движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской. Также был атакован Советский район, там ранены шесть человек. Повреждены три многоквартирных дома и 11 машин. Губернатор поручил главе Брянской городской администрации организовать работы по восстановлению пострадавших квартир и оформлению нужных документов.