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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Происшествия

В Брянской области при атаке БПЛА погиб мужчина

Брянск ночью подвергся атаке БПЛА. В Бежицком районе погиб мужчина. Он подорвался на «тубусе» со взрывчатым веществом, сброшенном с дрона, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
На месте инцидента работают пиротехники Минобороны. Перекрыто движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской. Также был атакован Советский район, там ранены шесть человек. Повреждены три многоквартирных дома и 11 машин. Губернатор поручил главе Брянской городской администрации организовать работы по восстановлению пострадавших квартир и оформлению нужных документов.
Минобороны России о сбитых над регионом беспилотниках пока не сообщало. Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. В регионе введены режим КТО и режим ЧС.
Атаки беспилотников
Атаки Украины на пограничные районы России
Брянская область
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