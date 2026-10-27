Госинспектор на Ямале менял поддельные права и принимал экзамены по вождению

Суд установил, что в 2023 году старший госинспектор ГИБДД через знакомого купил поддельное белорусское водительское удостоверение и обменял его на российское без экзаменов. Благодаря этому он получил право принимать практические экзамены по девяти категориям, хотя опыта управления по ним не имел. Таким образом он принял экзамены у 30 человек. Кроме того, инспектор помог четырем жителям купить водительские права Беларуси и заменить их на российские, не сдавая экзамен. Эти люди также получили право управлять транспортом.