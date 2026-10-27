Госинспектор на Ямале менял поддельные права и принимал экзамены по вождению
В Новом Уренгое на четыре года отправили в колонию общего режима бывшего сотрудника городского ОГИБДД за обмен поддельных прав и принятие экзаменов по вождению, сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Он признан виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 327 УК РФ (пособничество в приобретении, хранении в целях использования и использовании заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).
Суд установил, что в 2023 году старший госинспектор ГИБДД через знакомого купил поддельное белорусское водительское удостоверение и обменял его на российское без экзаменов. Благодаря этому он получил право принимать практические экзамены по девяти категориям, хотя опыта управления по ним не имел. Таким образом он принял экзамены у 30 человек. Кроме того, инспектор помог четырем жителям купить водительские права Беларуси и заменить их на российские, не сдавая экзамен. Эти люди также получили право управлять транспортом.
Бывший инспектор на три года лишен права работать в правоохранительных органах. Он также оштрафован на 300 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.