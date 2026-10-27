УФАС усмотрело нарушение в закрытии читальных залов ярославского архива

Вместо посещения читальных залов пользователям предлагали платное копирование документов или удаленный доступ через электронные системы. Однако, по данным ведомства, оцифровано лишь около 2% хранящихся дел. В УФАС пришли к выводу, что эти варианты не обеспечивают полноценного доступа к материалам, а предложение платных услуг фактически навязывает дополнительные расходы.