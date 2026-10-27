УФАС усмотрело нарушение в закрытии читальных залов ярославского архива
Ярославское межрегиональное УФАС выявило признаки злоупотребления доминирующим положением в действиях ГБУ ЯО «Региональный центр организации мероприятий и архивных дел» (ранее — Государственный архив Ярославской области). Поводом стали жалобы граждан на закрытие пяти читальных залов в Ярославле, Ростове, Рыбинске и Угличе в июле—августе 2026 года. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.
Период недоступности залов для посетителей составил до 56 календарных дней. Учреждение объяснило ограничения организационно-штатными мероприятиями и ежегодными отпусками сотрудников.
«Антимонопольный орган пришел к выводу, что у руководства архива имелась возможность скорректировать график отпусков после принятия постановления Правительства Ярославской области о реорганизации учреждения, чтобы не нарушать права посетителей»,— сообщили в УФАС.
Вместо посещения читальных залов пользователям предлагали платное копирование документов или удаленный доступ через электронные системы. Однако, по данным ведомства, оцифровано лишь около 2% хранящихся дел. В УФАС пришли к выводу, что эти варианты не обеспечивают полноценного доступа к материалам, а предложение платных услуг фактически навязывает дополнительные расходы.
Антимонопольный орган установил, что учреждение занимает доминирующее положение на рынке поиска, обработки и предоставления информации из государственных и муниципальных архивов региона. Это обусловлено уникальностью документов и отсутствием заменяющих их аналогов.
В ограничении бесплатного доступа к документам в читальных залах ведомство усмотрело признаки нарушения ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». Материалы проверки переданы для принятия процессуального решения.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», в марте 2026 года стало известно о переименовании Государственного архива Ярославской области в «Региональный центр организации мероприятий и архивных дел» и смене типа учреждения с казенного на бюджетное. Сотрудники получили уведомления об организационно-штатных изменениях 11 марта. В областном правительстве тогда подчеркивали, что эти изменения не являются реорганизацией.