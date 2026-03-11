Ярославский госархив сменит название и сократит сотрудников

Государственный архив Ярославской области сменит название на «Региональный центр организации мероприятий и архивных дел». Он будет преобразован из государственного казенного в государственное бюджетное учреждение. Это следует из уведомлений, которые получили сотрудники архива 11 марта. В правительстве области подтвердили изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный архив Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Государственный архив Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Реорганизации государственного архива не происходит, меняется тип учреждения с казенного на бюджетное. Организационно-штатные мероприятия проводятся в соответствии с законодательством»,— прокомментировали «Ъ-Ярославль» в правительстве Ярославской области.

В уведомлениях, полученных работниками архива, говорится об изменении организационно-штатной структуры учреждения. Сокращаемым работникам будут оплачены все причитающиеся в этом случае компенсации и выплаты. В случае, если в организации появятся вакансии в ходе действия уведомлений, они будут предложены сокращаемым.

По данным источника «Ъ-Ярославль», штат организации может быть изменен со 161 до 95 сотрудников. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры и образования Ярославской области было сокращено 3 932 человека. Власти заявляли, что сокращаются в основном работники управленческого звена, бухгалтеры и вспомогательный персонал.

Антон Голицын