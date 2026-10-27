В Томске при пожаре в историческом доме погиб человек
Деревянный двухэтажный жилой дом на ул. Рузского, 17 горит в Томске. На месте работают 16 единиц техники и 50 человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Томской области.
По данным ведомства, площадь пожара составляет 700 кв. м. В результате инцидента один человек погиб, также в ЧП пострадал ребенок, его госпитализировали в реанимационное отделение, сообщил ТАСС.
По данным электронного сервиса 2ГИС, дом на улице Рузского, 17 является объектом деревянного зодчества, охраняется приказом Министерства культуры РФ об утверждении границ исторического поселения Томска.