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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Сибирь

В Томске при пожаре в историческом доме погиб человек

Деревянный двухэтажный жилой дом на ул. Рузского, 17 горит в Томске. На месте работают 16 единиц техники и 50 человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Томской области.

Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

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По данным ведомства, площадь пожара составляет 700 кв. м. В результате инцидента один человек погиб, также в ЧП пострадал ребенок, его госпитализировали в реанимационное отделение, сообщил ТАСС.
По данным электронного сервиса 2ГИС, дом на улице Рузского, 17 является объектом деревянного зодчества, охраняется приказом Министерства культуры РФ об утверждении границ исторического поселения Томска.
Александра Стрелкова