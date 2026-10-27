С начала года в Тюменской области из продажи изъяли свыше 2,6 тыс. кг продуктов

В испытательном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» за девять месяцев 2026 года провели анализ более 9 тыс. образцов. По санитарно-химическим показателям несоответствие нормативам зафиксировано в 0,5% случаев, по физико-химическим — в 4,9%, а по микробиологическим — в 6,2%. По каждому факту выявления несоответствий приняты меры для предотвращения дальнейшего распространения продукции на потребительском рынке региона.