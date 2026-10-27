На Дону досрочно закрыли проект по материальной базе особо охраняемых территорий
Региональный проект по развитию материально-технической базы дирекции особо охраняемых природных территорий Ростовской области досрочно завершили 4 августа 2026 года. Причиной стало расторжение государственного контракта на корректировку проектной документации и сокращение финансирования из-за неудовлетворительной работы подрядчика, следует из отчета о реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Проект был направлен на развитие материально-технической базы государственного бюджетного учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения».
В отчете указано, что итоговые сведения о реализации проекта отражены в межведомственной системе электронного документооборота. Дополнительных мероприятий по нему на 2026 год не предусмотрено.