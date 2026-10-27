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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге во вторник ожидается до +12 градусов без дождей

Во вторник, 27 октября, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков в городе не прогнозируется, а в Ленинградской области местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в Петербурге составит +10…+12 градусов

Температура воздуха в Петербурге составит +10…+12 градусов

Майя Жинкина / Коммерсантъ

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Температура воздуха в Петербурге составит +10…+12 градусов, в Ленинградской области — от +8 до +13 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление поднимется до 768 мм рт. ст., что выше климатической нормы.
В среду, 28 октября, осадков также не ожидается. Ночью температура составит +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор