В Петербурге во вторник ожидается до +12 градусов без дождей

Во вторник, 27 октября, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков в городе не прогнозируется, а в Ленинградской области местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.