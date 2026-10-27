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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Ростовская область попросила перенести сроки строительства трех МЭОКов

Ростовская область предложила скорректировать показатели строительства мусорных комплексов на 2026 и 2027 годы из-за переноса сроков начала строительства трех МЭОКов. Об этом говорится в отчете о реализации региональной госпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Пресс-служба группы компаний «Чистый город»

Региональные власти направили соответствующие обращения в Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор». В документе предлагается установить значения результатов на уровне 2025 года.
В рамках проекта «Экономика замкнутого цикла» на 2026 год средства не предусмотрены. При этом оба плановых показателя проекта за девять месяцев достигнуты. Из 18 контрольных точек выполнены 12, в том числе три — досрочно.
В отчете также указано, что в 2019–2024 годах в Ростовской области были введены мощности по утилизации, обработке и размещению твердых коммунальных отходов — Волгодонский и Неклиновский МЭОКи, а также объекты АО «РВП» и АО «Гланит».
Наталья Белоштейн