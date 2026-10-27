Экспорт услуг Ставрополья за три года вырос на 38%

«Федеральные коллеги верно отметили — необходимо повышать международную узнаваемость российского потенциала. Ставропольский край включается в эту работу. По поручению губернатора вместе с профильными ведомствами работаем над тем, чтобы наш регион стал крупным хабом по экспорту высокотехнологичных и качественных услуг как для внутреннего, так и для внешнего населения», — написал министр.