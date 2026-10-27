Экспорт услуг Ставрополья за три года вырос на 38%
Объем экспорта услуг Ставропольского края по итогам прошлого года превысил $127 млн. За три года показатель увеличился на 38%, а по сравнению с 2021 годом — в 1,9 раза. Об этом сообщил по итогам заседания комиссии Госсовета по международной кооперации и экспорту министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.
По словам господина Доронина, более 70% экспорта услуг региона приходится на поездки на курорты Кавказских Минеральных Вод. В целом по России рост экспорта услуг, связанных с поездками и транспортом, достигает 57%.
Одним из перспективных направлений остается медицинский туризм. По представленным данным, спрос иностранных туристов на поездки в Россию за медицинской помощью ежегодно увеличивается на 20%. В Ставропольском крае работают более 60 объектов медицинского туризма, включая санатории полного цикла, курортные отели с медицинскими услугами и гостевые дома с возможностью амбулаторного лечения.
Отмечается, что на российском туристическом рынке растет интерес со стороны Китая, стран Персидского залива и Индии. Помимо культурных достопримечательностей, иностранные туристы проявляют интерес к гастрономии, природным маршрутам и активному отдыху.
«Федеральные коллеги верно отметили — необходимо повышать международную узнаваемость российского потенциала. Ставропольский край включается в эту работу. По поручению губернатора вместе с профильными ведомствами работаем над тем, чтобы наш регион стал крупным хабом по экспорту высокотехнологичных и качественных услуг как для внутреннего, так и для внешнего населения», — написал министр.