Посещаемость торговых центров сократилась на 2,8% за год
В январе—сентябре 2026 года Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России сократился на 2,8% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В крупнейших городах снижение более выраженное. В Москве посещаемость торговых центров за три квартала потеряла 2,9% год к году, в Санкт-Петербурге — 4,1%. В Strategy Partners в январе—сентябре 2026 года в ключевых торговых центрах Москвы зафиксировали сокращение количества визитов на 9% год к году. Совокупный объем трат упал на 5%. В Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) оценивают снижение трафика торговых центров России в 3–5% год к году.
Сопредседатель АТЭР Павел Люлин связывает спад трафика с рационализацией потребительского поведения. Потребители внимательнее относятся к расходам, реже совершают спонтанные покупки, чаще сравнивают цены и откладывают приобретения, поясняет он. Это накладывается на проблемы с персоналом. Из-за нехватки продавцов или стремления собственников сэкономить часть магазинов и заведений общепита работает хаотично, не соблюдая график торговых центров, говорит руководитель департамента развития проектов RealJet Роман Кокорев.
Наиболее глубоким падение посещаемости в рамках трех кварталов было в июне—июле, замечают в Focus Technologies. Тогда трафик в торговых центрах России был ниже прошлогоднего на 4,7–5%. В августе разрыв сократился до 1,8%, а в сентябре составил 2,4%. Летом дополнительно повлиять мог топливный кризис, не исключает эксперт в сфере управления активами Марина Толстошеева. Она отталкивается от того, что часть потребителей могла сократить передвижения на автомобилях, отменяя поездки без острой необходимости.