Потребители обходят магазины

В январе—сентябре 2026 года Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России сократился на 2,8% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В крупнейших городах снижение более выраженное. В Москве посещаемость торговых центров за три квартала потеряла 2,9% год к году, в Санкт-Петербурге — 4,1%. В Strategy Partners в январе—сентябре 2026 года в ключевых торговых центрах Москвы зафиксировали сокращение количества визитов на 9% год к году. Совокупный объем трат упал на 5%. В Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) оценивают снижение трафика торговых центров России в 3–5% год к году.