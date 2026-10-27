Потребители обходят магазины
Посещаемость торговых центров сократилась на 2,8% за год
Трафик торговых центров России в январе—сентябре 2026 года снизился на 2,8% год к году. На рынок давят общее стремление потребителей экономить, перебои с поставками топлива и в работе самих магазинов. Сезон ноябрьских распродаж вряд ли исправит ситуацию, полагают эксперты.
В январе—сентябре 2026 года Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России сократился на 2,8% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В крупнейших городах снижение более выраженное. В Москве посещаемость торговых центров за три квартала потеряла 2,9% год к году, в Санкт-Петербурге — 4,1%. В Strategy Partners в январе—сентябре 2026 года в ключевых торговых центрах Москвы зафиксировали сокращение количества визитов на 9% год к году. Совокупный объем трат упал на 5%. В Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) оценивают снижение трафика торговых центров России в 3–5% год к году.
Сопредседатель АТЭР Павел Люлин связывает спад трафика с рационализацией потребительского поведения. Потребители внимательнее относятся к расходам, реже совершают спонтанные покупки, чаще сравнивают цены и откладывают приобретения, поясняет он. Это накладывается на проблемы с персоналом. Из-за нехватки продавцов или стремления собственников сэкономить часть магазинов и заведений общепита работает хаотично, не соблюдая график торговых центров, говорит руководитель департамента развития проектов RealJet Роман Кокорев.
Наиболее глубоким падение посещаемости в рамках трех кварталов было в июне—июле, замечают в Focus Technologies. Тогда трафик в торговых центрах России был ниже прошлогоднего на 4,7–5%. В августе разрыв сократился до 1,8%, а в сентябре составил 2,4%. Летом дополнительно повлиять мог топливный кризис, не исключает эксперт в сфере управления активами Марина Толстошеева. Она отталкивается от того, что часть потребителей могла сократить передвижения на автомобилях, отменяя поездки без острой необходимости.
Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев считает, что в августе—сентябре рынок офлайн-торговли могло поддержать увеличение сроков доставки товаров в пункты выдачи заказов. Павел Люлин говорит, что в Москве трафик торговых центров в конце сентября был на уровне прошлогоднего, но в октябре снова стал падать.
Падение трафика сказывается на оборотах операторов, особенно в сегментах импульсного спроса, констатирует региональный директор NF Group Евгения Хакбердиева. Марина Толстошеева считает, что заметнее всего активность покупок снижается в категориях одежды и обуви, товаров для дома и ремонта.
Поведение покупателей вынуждает ритейлеров сокращать ассортимент и добиваться пересмотра арендных условий, констатирует Павел Люлин. Он предполагает, что, например, продавцы одежды и обуви будут все с большей осторожностью планировать закупки новых коллекций. Об активном открытии магазинов речь в ближайшее время тоже вряд ли пойдет.
Согласно прогнозу Nikoliers, поглощение торговых площадей на рынке Москвы и Подмосковья в этом году впервые с 2022 года окажется отрицательным. Площадь закрытых магазинов превысит открытия.
Предстоящий ноябрь — знаковый период для торговых центров из-за сезона распродаж. Но кардинально текущий тренд вряд ли поменяется. Павел Люлин ждет, что посещаемость будет на уровне прошлого года или ниже, несмотря на стремление ритейлеров распродать товарные остатки и глубокие дисконты. «Покупатель сейчас хорошо ориентируется в ценах и уже не реагирует на любую вывеску со скидкой 50–70%»,— замечает он.
Марина Толстошеева ждет, что в ноябре посещаемость будет отставать от прошлогодней на 1,5–2%, хотя и не исключает, что количество покупок вырастет. Евгения Хакбердиева тоже склоняется к тому, что на рынке в ноябре может произойти только локальный всплеск трафика.
Газета «Коммерсантъ» №199от 27.10.2026, стр. 10