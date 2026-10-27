Минздрав впервые за десять лет утвердил новые клинические рекомендации по ДЦП

В новых рекомендациях уточнено определение ДЦП: теперь это не только нарушения движения и позы, но и ограничение функциональной активности, вызванное повреждением мозга. Подчеркивается, что двигательные нарушения часто сопровождаются дефектами чувствительности, когнитивных и коммуникативных функций, поведения и судорогами.