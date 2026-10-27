Минздрав впервые за десять лет утвердил новые клинические рекомендации по ДЦП
“Ъ” изучил новые клинические рекомендации по детскому церебральному параличу (ДЦП), разработанные профессиональными ассоциациями, включая Союз педиатров России, Всероссийское общество неврологов и Ассоциацию хосписной помощи. Утвержденный Минздравом документ пришел на смену рекомендациям 2016 года и впервые кардинально меняет подход к ведению пациентов, охватывая все этапы — от неонатального скрининга до паллиативной помощи взрослым.
В новых рекомендациях уточнено определение ДЦП: теперь это не только нарушения движения и позы, но и ограничение функциональной активности, вызванное повреждением мозга. Подчеркивается, что двигательные нарушения часто сопровождаются дефектами чувствительности, когнитивных и коммуникативных функций, поведения и судорогами.
Для оценки функциональных возможностей детей с ДЦП впервые внедрены международные функциональные шкалы: GMFCS (оценка общей моторики, способности сидеть, ходить, бегать), MACS (оценка функций рук), EDACS (способность есть и глотать) и CFCS (коммуникативные навыки).
Переработан раздел, посвященный реабилитации. Раньше в нем упоминались лишь общие рекомендации (например, ЛФК и массаж), теперь документ включает современные доказанные методики. Впервые подробно описаны профилактика дыхательных осложнений, питание и паллиативная помощь. Документ охватывает все этапы ведения пациентов с ДЦП — от обследования новорожденных до поддержки взрослых.